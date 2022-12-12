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Калужинов Игнатий Филиппович

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Калужинов Филипп Афанасьевич

Мать: Калужинова Анастасия Александровна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
19.07.1909 ст.

Дочь: Калужинова Мария Игнатьевна

Мать ребёнка: Калужинова Елена Петровна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Калужинова Матрена

Мать ребёнка: Калужинова Елена Петровна

Рождение ребёнка
07.03.1914 ст.

Дочь: Калужинова Анастасия Игнатьевна

Мать ребёнка: Калужинова Елена Петровна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
28.03.1916 ст.

Дочь: Калужинова Федосья Игнатьевна

Мать ребёнка: Калужинова Елена Петровна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужинова Елена Петровна

Смерть
Неизвестно
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