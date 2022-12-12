Калужинов Игнатий Филиппович
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Рождение ребёнка
19.07.1909 ст.
Дочь: Калужинова Мария Игнатьевна
Мать ребёнка: Калужинова Елена Петровна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Калужинова Матрена
Мать ребёнка: Калужинова Елена Петровна
Рождение ребёнка
07.03.1914 ст.
Дочь: Калужинова Анастасия Игнатьевна
Мать ребёнка: Калужинова Елена Петровна
Рождение ребёнка
28.03.1916 ст.
Дочь: Калужинова Федосья Игнатьевна
Мать ребёнка: Калужинова Елена Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно