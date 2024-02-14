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Вахитов Арслан

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1908

Дочь: Юсупова (Вахитова) Минниса Арслановна

Мать ребёнка: Вахитова (Рахимова) Латфикамал Загретдиновна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Вахитова) Минникамал Арслановна

Мать ребёнка: Вахитова (Рахимова) Латфикамал Загретдиновна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Салямова (Вахитова) Минсулу Арслановна

Мать ребёнка: Вахитова (Рахимова) Латфикамал Загретдиновна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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