Вахитов Арслан
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1908
Дочь: Юсупова (Вахитова) Минниса Арслановна
Мать ребёнка: Вахитова (Рахимова) Латфикамал Загретдиновна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Вахитова) Минникамал Арслановна
Мать ребёнка: Вахитова (Рахимова) Латфикамал Загретдиновна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Салямова (Вахитова) Минсулу Арслановна
Мать ребёнка: Вахитова (Рахимова) Латфикамал Загретдиновна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно