Соснова (Тимофеева) Нина Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соснова (Тимофеева) Нина Федотовна

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Место рождения

Алшихово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

20.12.1930

Дата смерти

29.10.1982

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1930

Отец: Тимофеев Федот Егорович

Мать: Тимофеева Василиса Владимировна

Алшихово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
24.12.1953

Сын: Соснов Николай Александрович

Отец ребёнка: Соснов Александр Алексеевич

Новолетники, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 1958

Сын: Соснов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Соснов Александр Алексеевич

Новолетники, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 1960

Сын: Соснов Леонид Александрович

Отец ребёнка: Соснов Александр Алексеевич

Новолетники, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1962

Сын: Соснов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Соснов Александр Алексеевич

Новолетники, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соснов Александр Алексеевич

Смерть
29.10.1982
Новолетники, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
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