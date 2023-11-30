Соснова (Тимофеева) Нина Федотовна
Место рождения
Дата рождения20.12.1930
Дата смерти29.10.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1930
Рождение ребёнка
24.12.1953
Сын: Соснов Николай Александрович
Отец ребёнка: Соснов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1958
Сын: Соснов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Соснов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1960
Сын: Соснов Леонид Александрович
Отец ребёнка: Соснов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1962
Сын: Соснов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Соснов Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.10.1982