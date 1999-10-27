Соснов Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1927
Дата смерти27.10.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.1953
Сын: Соснов Николай Александрович
Мать ребёнка: Соснова (Тимофеева) Нина Федотовна
Рождение ребёнка
Около 1958
Сын: Соснов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Соснова (Тимофеева) Нина Федотовна
Рождение ребёнка
Около 1960
Сын: Соснов Леонид Александрович
Мать ребёнка: Соснова (Тимофеева) Нина Федотовна
Рождение ребёнка
1962
Сын: Соснов Виктор Александрович
Мать ребёнка: Соснова (Тимофеева) Нина Федотовна
Смерть
27.10.1999