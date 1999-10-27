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Соснов Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1927

Дата смерти

27.10.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соснова (Тимофеева) Нина Федотовна

Рождение ребёнка
24.12.1953

Сын: Соснов Николай Александрович

Мать ребёнка: Соснова (Тимофеева) Нина Федотовна

Новолетники, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 1958

Сын: Соснов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Соснова (Тимофеева) Нина Федотовна

Новолетники, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 1960

Сын: Соснов Леонид Александрович

Мать ребёнка: Соснова (Тимофеева) Нина Федотовна

Новолетники, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1962

Сын: Соснов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Соснова (Тимофеева) Нина Федотовна

Новолетники, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
27.10.1999
Новолетники, Зиминский муниципальный район, Иркутская область

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