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Кирьянов Яков Агафонов
Кирьянов Яков Агафонов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1834
Дата смерти
1862
Пол
Мужской
Отец
Кирьянов Агафон Иванов
1795 г.р.
Мать
Доминика Иванова
1797 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец:
Кирьянов Агафон Иванов
Мать:
Доминика Иванова
Смерть
1862
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