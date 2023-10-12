Кирьянов Яков Агафонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирьянов Яков Агафонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

1862

Пол

Мужской

Отец

1795 г.р.

Мать

1797 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТМ
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Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Кирьянов Агафон Иванов

Мать: Доминика Иванова

Смерть
1862
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