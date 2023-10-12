Доминика Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доминика Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797 ст.

Дата смерти

С 1857 по 1861 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1814 ст.

Сын: Стефан Агафонов

Отец ребёнка: Кирьянов Агафон Иванов

Пермилова, Ольговская волость, Дмитровский уезд
Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Кирьянов Антон Агафонов

Отец ребёнка: Кирьянов Агафон Иванов

Пермилова, Ольговская волость, Дмитровский уезд
Бракосочетание
До 1817 ст.

Муж: Кирьянов Агафон Иванов

Рождение ребёнка
1818 ст.

Дочь: Евдокея Агафонова

Отец ребёнка: Кирьянов Агафон Иванов

Пермилова, Ольговская волость, Дмитровский уезд
Рождение ребёнка
13.03.1821 ст.

Сын: Кирьянов Гавриил Агафонов

Отец ребёнка: Кирьянов Агафон Иванов

Пермилова, Ольговская волость, Дмитровский уезд
Рождение ребёнка
1821 ст.

Сын: Кирьянов Иосиф Агафонов

Отец ребёнка: Кирьянов Агафон Иванов

Пермилова, Ольговская волость, Дмитровский уезд
Рождение ребёнка
1828

Сын: Василий Агафонов

Отец ребёнка: Кирьянов Агафон Иванов

Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Петр Агафонов

Отец ребёнка: Кирьянов Агафон Иванов

Пермилова, Ольговская волость, Дмитровский уезд
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Марья Агафонова

Отец ребёнка: Кирьянов Агафон Иванов

Рождение ребёнка
1834

Сын: Кирьянов Яков Агафонов

Отец ребёнка: Кирьянов Агафон Иванов

Рождение ребёнка
01.09.1837 ст.

Дочь: Митродора Агафонова

Отец ребёнка: Кирьянов Агафон Иванов

Пермилова, Ольговская волость, Дмитровский уезд
Смерть
С 1857 по 1861 ст.
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