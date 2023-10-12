Доминика Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797 ст.
Дата смертиС 1857 по 1861 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1814 ст.
Сын: Стефан Агафонов
Отец ребёнка: Кирьянов Агафон Иванов
Рождение ребёнка
1817 ст.
Отец ребёнка: Кирьянов Агафон Иванов
Бракосочетание
До 1817 ст.
Рождение ребёнка
1818 ст.
Дочь: Евдокея Агафонова
Отец ребёнка: Кирьянов Агафон Иванов
Рождение ребёнка
13.03.1821 ст.
Сын: Кирьянов Гавриил Агафонов
Отец ребёнка: Кирьянов Агафон Иванов
Рождение ребёнка
1821 ст.
Отец ребёнка: Кирьянов Агафон Иванов
Рождение ребёнка
1828
Сын: Василий Агафонов
Отец ребёнка: Кирьянов Агафон Иванов
Рождение ребёнка
1829 ст.
Сын: Петр Агафонов
Отец ребёнка: Кирьянов Агафон Иванов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Марья Агафонова
Отец ребёнка: Кирьянов Агафон Иванов
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Кирьянов Агафон Иванов
Рождение ребёнка
01.09.1837 ст.
Дочь: Митродора Агафонова
Отец ребёнка: Кирьянов Агафон Иванов
Смерть
С 1857 по 1861 ст.