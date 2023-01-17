Кириллов Петр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиДо 1852
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Кириллова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Ржаницына Александра Петрова
Мать ребёнка: Кириллова Александра Григорьевна
Дочь священника Рождественской церкви.
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Кириллова Девора Петровна
Мать ребёнка: Кириллова Александра Григорьевна
Работа или профессия
1838
Священник Богородицерождественской Никифоровской церкви Вельского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1852