Кириллов Петр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириллов Петр Степанович

Кириллов Петр Степанович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

До 1852

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Кириллов Павел Петрович

Мать ребёнка: Кириллова Александра Григорьевна

Никифорово, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Ржаницына Александра Петрова

Мать ребёнка: Кириллова Александра Григорьевна

Никифорово, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Дочь священника Рождественской церкви.
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Кириллова Девора Петровна

Мать ребёнка: Кириллова Александра Григорьевна

Никифорово, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
1838
Никифорово, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Священник Богородицерождественской Никифоровской церкви Вельского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириллова Александра Григорьевна

Смерть
До 1852
Никифорово, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close