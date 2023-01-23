Кириллова Александра Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Кириллов Петр Степанович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Ржаницына (Кириллова) Александра Петрова
Отец ребёнка: Кириллов Петр Степанович
Дочь священника Рождественской церкви.
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Кириллова Девора Петровна
Отец ребёнка: Кириллов Петр Степанович
Смерть
Неизвестно