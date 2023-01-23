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Кириллова Александра Григорьевна

Место рождения

Никифорово, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Никифорово, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллов Петр Степанович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Кириллов Павел Петрович

Отец ребёнка: Кириллов Петр Степанович

Никифорово, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Ржаницына (Кириллова) Александра Петрова

Отец ребёнка: Кириллов Петр Степанович

Никифорово, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Дочь священника Рождественской церкви.
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Кириллова Девора Петровна

Отец ребёнка: Кириллов Петр Степанович

Никифорово, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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