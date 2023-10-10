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Голицын Дмитрий Владимирович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

08.02.1914

Дата смерти

05.10.1976

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1914

Отец: Голицын Владимир Владимирович

Мать: Голицына Вера Филипповна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь.
Эмиграция
1919
Откуда: Москва, Российская империя
Бракосочетание
10.08.1941

Жена: Голицына Татьяна Петровна

Место жительства
Около ?.06.1942
Семья переехала.
Рождение ребёнка
19.08.1943

Дочь: Дружинская Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Голицына Татьяна Петровна

Титул: кнжна.
Место жительства
Около 1946
Семья переехала.
Рождение ребёнка
07.09.1947

Сын: Голицын Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Голицына Татьяна Петровна

Титул: князь.
Место жительства
Около 1950
Мендоса, Аргентина
Семья переехала.
Рождение ребёнка
25.03.1955

Сын: Голицын Пётр Дмитриевич

Мать ребёнка: Голицына Татьяна Петровна

Мендоса, Аргентина
Титул: князь.
Место жительства
После 1956
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Переехали к родственникам.
Место жительства
Неизвестно
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Смерть
05.10.1976
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
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