Голицын Дмитрий Владимирович
Место рождения
Дата рождения08.02.1914
Дата смерти05.10.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1914
Титул: князь.
Эмиграция
1919
Откуда: Москва, Российская империя
Бракосочетание
10.08.1941
Место жительства
Около ?.06.1942
Семья переехала.
Рождение ребёнка
19.08.1943
Дочь: Дружинская Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Голицына Татьяна Петровна
Титул: кнжна.
Место жительства
Около 1946
Семья переехала.
Рождение ребёнка
07.09.1947
Сын: Голицын Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Голицына Татьяна Петровна
Титул: князь.
Место жительства
Около 1950
Мендоса, Аргентина
Семья переехала.
Рождение ребёнка
25.03.1955
Мать ребёнка: Голицына Татьяна Петровна
Мендоса, Аргентина
Титул: князь.
Место жительства
После 1956
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Переехали к родственникам.
Место жительства
Неизвестно
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Смерть
05.10.1976
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки