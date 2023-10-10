Голицын Дмитрий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения07.09.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1947
Титул: князь.
Бракосочетание
09.05.1976
Жена: Голицына Габриэль Мэри
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Рождение ребёнка
03.12.1979
Сын: Голицын Филипп Дмитриевич
Мать ребёнка: Голицына Габриэль Мэри
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Титул: князь.
Рождение ребёнка
28.01.1982
Дочь: Голицына Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Голицына Габриэль Мэри
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Титул: княжна.
Место жительства
Неизвестно
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки