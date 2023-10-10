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Голицын Дмитрий Дмитриевич

Место рождения

Мюнхен

Дата рождения

07.09.1947

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1947

Отец: Голицын Дмитрий Владимирович

Мать: Голицына Татьяна Петровна

Титул: князь.
Бракосочетание
09.05.1976

Жена: Голицына Габриэль Мэри

Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Рождение ребёнка
03.12.1979

Сын: Голицын Филипп Дмитриевич

Мать ребёнка: Голицына Габриэль Мэри

Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Титул: князь.
Рождение ребёнка
28.01.1982

Дочь: Голицына Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Голицына Габриэль Мэри

Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Титул: княжна.
Место жительства
Неизвестно
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
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