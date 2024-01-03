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Козлов Иван Якимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

IK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козлов Яким (Аким) Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Козлова Олимпиада Георгиевна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Каменская Козлова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Козлова Олимпиада Георгиевна

Рождение ребёнка
12.01.1901

Сын: Козлов Павел Иванович

Мать ребёнка: Козлова Олимпиада Георгиевна

Ильинское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
13.12.1903

Дочь: Козлова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Козлова Олимпиада Георгиевна

Ильинское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
16.07.1906

Сын: Козлов Иван Иванович

Мать ребёнка: Козлова Олимпиада Георгиевна

Ильинское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
09.10.1909

Дочь: Козлова Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Козлова Олимпиада Георгиевна

Ильинское, Домодедово, Московская область
Смерть
Неизвестно

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