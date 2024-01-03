Козлова Олимпиада Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Козлов Иван Якимович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Каменская Козлова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Козлов Иван Якимович
Рождение ребёнка
12.01.1901
Отец ребёнка: Козлов Иван Якимович
Рождение ребёнка
13.12.1903
Дочь: Козлова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Козлов Иван Якимович
Рождение ребёнка
16.07.1906
Сын: Козлов Иван Иванович
Отец ребёнка: Козлов Иван Якимович
Рождение ребёнка
09.10.1909
Дочь: Козлова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Козлов Иван Якимович
Смерть
Неизвестно