Васса (Василиса) Лазарева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса (Василиса) Лазарева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1887

Дата смерти

23.11.1906

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1906

Муж: Осипенков Дмитрий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.10.1906

Дочь: Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Осипенков Дмитрий Иванов

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1906

Дочь: Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Осипенков Дмитрий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
23.11.1906
Причина смерти: от воспаления желудка
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