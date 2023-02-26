Васса (Василиса) Лазарева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1887
Дата смерти23.11.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1906
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.10.1906
Дочь: Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Осипенков Дмитрий Иванов
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1906
Дочь: Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Осипенков Дмитрий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
23.11.1906
Причина смерти: от воспаления желудка