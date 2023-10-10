Дружинина (Лоскутова) Фекла Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1716
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1716
Отец: Лоскутов Михаил
Мать: не указана
Место жительства
С 1732
ГАСО, фонд24, оп1, дело 1502, 50 оборот
Рождение ребёнка
Около 1744
Отец ребёнка: Дружинин Яким
ГАСО, фонд24, оп1, дело 1502, 50 оборот
Рождение ребёнка
Около 1748
Отец ребёнка: Дружинин Яким
ГАСО, фонд24, оп1, дело 1502, 50 оборт
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дружинин Яким
Смерть
Неизвестно