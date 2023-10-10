Дружинина (Лоскутова) Фекла Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина (Лоскутова) Фекла Михайловна

Место рождения

Пафнутово, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: Лоскутов Михаил

Мать: не указана

Пафнутово, Семеновский, Нижегородская область
Место жительства
С 1732
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело 1502, 50 оборот
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Дружинин Лука Якимович

Отец ребёнка: Дружинин Яким

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело 1502, 50 оборот
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Дружинин Ефим Якимович

Отец ребёнка: Дружинин Яким

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело 1502, 50 оборт
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дружинин Яким

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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