Шапошников Павел Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.
Сын: Шапошников Александр Павлович
Мать ребёнка: Шапошникова Ульяна Димитриевна
Рождение ребёнка
26.02.1841
Сын: Шапошников Алексей Павлович
Мать ребёнка: Шапошникова Ульяна Димитриевна
Рождение ребёнка
13.10.1842
Дочь: Шапошникова Параскева Павловна
Мать ребёнка: Шапошникова Ульяна Димитриевна
Рождение ребёнка
01.05.1844
Дочь: Шапошникова Пелагея Павловна
Мать ребёнка: Шапошникова Ульяна Димитриевна
Рождение ребёнка
05.08.1845
Дочь: Шапошникова Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Шапошникова Ульяна Димитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно