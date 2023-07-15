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Шапошников Павел Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Сын: Шапошников Александр Павлович

Мать ребёнка: Шапошникова Ульяна Димитриевна

Рождение ребёнка
26.02.1841

Сын: Шапошников Алексей Павлович

Мать ребёнка: Шапошникова Ульяна Димитриевна

Рождение ребёнка
13.10.1842

Дочь: Шапошникова Параскева Павловна

Мать ребёнка: Шапошникова Ульяна Димитриевна

Рождение ребёнка
01.05.1844

Дочь: Шапошникова Пелагея Павловна

Мать ребёнка: Шапошникова Ульяна Димитриевна

Рождение ребёнка
05.08.1845

Дочь: Шапошникова Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Шапошникова Ульяна Димитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапошникова Ульяна Димитриевна

Смерть
Неизвестно