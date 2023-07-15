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Шапошникова Ульяна Димитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

08.08.1845 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шапошников Павел Тихонович

Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Сын: Шапошников Александр Павлович

Отец ребёнка: Шапошников Павел Тихонович

Рождение ребёнка
26.02.1841

Сын: Шапошников Алексей Павлович

Отец ребёнка: Шапошников Павел Тихонович

Рождение ребёнка
13.10.1842

Дочь: Шапошникова Параскева Павловна

Отец ребёнка: Шапошников Павел Тихонович

Рождение ребёнка
01.05.1844

Дочь: Шапошникова Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Шапошников Павел Тихонович

Рождение ребёнка
05.08.1845

Дочь: Шапошникова Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Шапошников Павел Тихонович

Смерть
08.08.1845 ст.
Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.1 д.2064 Скан: стр 82 Запись 44Ж. Возраст 31 Причина смерти: от родов Где похоронен: на Соборном Предтечевском кладбище муж: Шапошников Павел Тихонович - Гжатский мещанин

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