Шапошникова Ульяна Димитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти08.08.1845 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.
Сын: Шапошников Александр Павлович
Отец ребёнка: Шапошников Павел Тихонович
Рождение ребёнка
26.02.1841
Сын: Шапошников Алексей Павлович
Отец ребёнка: Шапошников Павел Тихонович
Рождение ребёнка
13.10.1842
Дочь: Шапошникова Параскева Павловна
Отец ребёнка: Шапошников Павел Тихонович
Рождение ребёнка
01.05.1844
Дочь: Шапошникова Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Шапошников Павел Тихонович
Рождение ребёнка
05.08.1845
Дочь: Шапошникова Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Шапошников Павел Тихонович
Смерть
08.08.1845 ст.
Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.1 д.2064 Скан: стр 82 Запись 44Ж. Возраст 31 Причина смерти: от родов Где похоронен: на Соборном Предтечевском кладбище муж: Шапошников Павел Тихонович - Гжатский мещанин