Tiismus Hindrich
Место рождения
Дата рождения01.10.1831
Дата смерти02.08.1901
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1831
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.06.1866
Рождение ребёнка
20.02.1869
Рождение ребёнка
17.06.1872
Сын: Tiismus Jaan
Мать ребёнка: Tiismus Mina
Рождение ребёнка
22.07.1874
Рождение ребёнка
14.02.1877
Дочь: Murd Liina
Мать ребёнка: Tiismus Mina
Рождение ребёнка
10.02.1879
Рождение ребёнка
07.04.1885
Смерть
02.08.1901