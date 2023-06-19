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Tiismus Hindrich

Место рождения

Куртна, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond

Дата рождения

01.10.1831

Дата смерти

02.08.1901

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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1872 г.р.
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1877 г.р.
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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1831

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Куртна, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Рождение ребёнка
19.06.1866

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Tiismus Mina

Куртна, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Рождение ребёнка
20.02.1869

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Tiismus Mina

Куртна, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Рождение ребёнка
17.06.1872

Сын: Tiismus Jaan

Мать ребёнка: Tiismus Mina

Куртна, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Рождение ребёнка
22.07.1874

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Tiismus Mina

Рождение ребёнка
14.02.1877

Дочь: Murd Liina

Мать ребёнка: Tiismus Mina

Куртна, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Рождение ребёнка
10.02.1879

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Tiismus Mina

Куртна, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Рождение ребёнка
07.04.1885

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Tiismus Mina

Смерть
02.08.1901
Куртна, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond