Murd (Tiismus) Liina
Место рождения
Дата рождения14.02.1877
Дата смерти16.04.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1877
Отец: Tiismus Hindrich
Мать: Tiismus Mina
Рождение ребёнка
24.01.1906
Сын: Murd Karl-William
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.01.1908
Сын: Murd Arnold
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.03.1912
Дочь: Leibar Eili
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.07.1914
Дочь: Murd Hilda
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Murd Ferdinand
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.04.1952