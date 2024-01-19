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Murd (Tiismus) Liina

Место рождения

Куртна, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond

Дата рождения

14.02.1877

Дата смерти

16.04.1952

Пол

Женский

Отец

1831 г.р.

Мать

1844 г.р.

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1877

Отец: Tiismus Hindrich

Мать: Tiismus Mina

Куртна, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Рождение ребёнка
24.01.1906

Сын: Murd Karl-William

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.01.1908

Сын: Murd Arnold

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.03.1912

Дочь: Leibar Eili

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.07.1914

Дочь: Murd Hilda

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Murd Ferdinand

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.04.1952
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