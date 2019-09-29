Стрельцова (Шендрик) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельцова (Шендрик) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

17.10.1962

Дата смерти

29.09.2019

Пол

Женский

Отец

1941 г.р.

Мать

1939 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1962

Отец: Шендрик Василий Тихонович

Мать: Шендрик Тамара Ивановна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
17.07.1981

Муж: скрыто настройками приватности

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
29.09.2019
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Причина смерти: инфаркт мозга
Похороны
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область