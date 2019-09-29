Стрельцова (Шендрик) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения17.10.1962
Дата смерти29.09.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1962
Отец: Шендрик Василий Тихонович
Мать: Шендрик Тамара Ивановна
Бракосочетание
17.07.1981
Муж: скрыто настройками приватности
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
29.09.2019
Причина смерти: инфаркт мозга
Похороны
Неизвестно