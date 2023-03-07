Варфоломеев Варфоломей Афиногенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарфоломеев Варфоломей Афиногенович

Варфоломеев Варфоломей Афиногенович

avatar

Место рождения

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Варфоломеев Афиноген Антропович

Мать: Варфоломеева Евдокия Макаровна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Филина Ирина Варфоломеева

Мать ребёнка: Варфоломеева Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Варфоломеева Евдокия Варфоломеевна

Мать ребёнка: Варфоломеева Устинья Ивановна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Анастасия Варфоломеевна

Мать ребёнка: Варфоломеева Устинья Ивановна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Варфоломеев Иван Варфоломеевич

Мать ребёнка: Варфоломеева Устинья Ивановна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варфоломеева Устинья Ивановна

Смерть
1833
Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close