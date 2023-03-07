Варфоломеев Варфоломей Афиногенович
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Филина Ирина Варфоломеева
Мать ребёнка: Варфоломеева Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Варфоломеева Евдокия Варфоломеевна
Мать ребёнка: Варфоломеева Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Анастасия Варфоломеевна
Мать ребёнка: Варфоломеева Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Варфоломеев Иван Варфоломеевич
Мать ребёнка: Варфоломеева Устинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1833