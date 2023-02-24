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Филина Ирина Варфоломеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Варфоломеев Варфоломей Афиногенович

Мать: Варфоломеева Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Филин Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Филин Тимофей Филиппович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Матрена Тимофеевна

Отец ребёнка: Филин Тимофей Филиппович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Степанида Тимофеевна

Отец ребёнка: Филин Тимофей Филиппович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Филин Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Филин Тимофей Филиппович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Филин Тимофей Филиппович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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