Филина Ирина Варфоломеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Филин Тимофей Филиппович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Матрена Тимофеевна
Отец ребёнка: Филин Тимофей Филиппович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Степанида Тимофеевна
Отец ребёнка: Филин Тимофей Филиппович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Филин Тимофей Филиппович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Филин Тимофей Филиппович
Смерть
Неизвестно