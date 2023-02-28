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Филин Тимофей Филиппович

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Место рождения

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Филин Филипп Михайлович

Мать: Филина Агафья Климентьевна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Филин Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Филина Ирина Варфоломеева

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Матрена Тимофеевна

Мать ребёнка: Филина Ирина Варфоломеева

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Степанида Тимофеевна

Мать ребёнка: Филина Ирина Варфоломеева

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Филин Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: Филина Ирина Варфоломеева

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Филина Ирина Варфоломеева

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1854
Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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