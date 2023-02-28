Филин Тимофей Филиппович
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Филина Ирина Варфоломеева
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Матрена Тимофеевна
Мать ребёнка: Филина Ирина Варфоломеева
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Степанида Тимофеевна
Мать ребёнка: Филина Ирина Варфоломеева
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Филина Ирина Варфоломеева
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Филина Ирина Варфоломеева
Смерть
1854