Варфоломеева Евдокия Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варфоломеева Евдокия Макаровна

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Место рождения

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Варфоломеев Варфоломей Афиногенович

Отец ребёнка: Варфоломеев Афиноген Антропович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Марфа Афиногеновна

Отец ребёнка: Варфоломеев Афиноген Антропович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Анисья Афиногеновна

Отец ребёнка: Варфоломеев Афиноген Антропович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Варфоломеев (рекрут С 1813) Петр Афиногенович

Отец ребёнка: Варфоломеев Афиноген Антропович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варфоломеев Афиноген Антропович

Смерть
Неизвестно
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