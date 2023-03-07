Варфоломеева Евдокия Макаровна
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Варфоломеев Варфоломей Афиногенович
Отец ребёнка: Варфоломеев Афиноген Антропович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Марфа Афиногеновна
Отец ребёнка: Варфоломеев Афиноген Антропович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Анисья Афиногеновна
Отец ребёнка: Варфоломеев Афиноген Антропович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Варфоломеев (рекрут С 1813) Петр Афиногенович
Отец ребёнка: Варфоломеев Афиноген Антропович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно