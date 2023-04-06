Варфоломеев Иван Варфоломеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарфоломеев Иван Варфоломеевич

Варфоломеев Иван Варфоломеевич

avatar

Место рождения

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Варфоломеев Варфоломей Афиногенович

Мать: Варфоломеева Устинья Ивановна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Варфоломеева Екатерина Максимовна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Варфоломеев Никифор Иванович

Мать ребёнка: Варфоломеева Екатерина Максимовна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Варфоломеев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Варфоломеева Екатерина Максимовна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Варфоломеев Пантелеймон Иванович

Мать ребёнка: Варфоломеева Екатерина Максимовна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Варфоломеев Степан Иванович

Мать ребёнка: Варфоломеева Екатерина Максимовна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варфоломеева Екатерина Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варфоломеева Екатерина Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варфоломеева Екатерина Максимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close