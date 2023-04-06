Варфоломеев Иван Варфоломеевич
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Варфоломеева Екатерина Максимовна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Варфоломеев Никифор Иванович
Мать ребёнка: Варфоломеева Екатерина Максимовна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Варфоломеев Сергей Иванович
Мать ребёнка: Варфоломеева Екатерина Максимовна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Варфоломеев Пантелеймон Иванович
Мать ребёнка: Варфоломеева Екатерина Максимовна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Варфоломеев Степан Иванович
Мать ребёнка: Варфоломеева Екатерина Максимовна
Смерть
Неизвестно