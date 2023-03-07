Варфоломеева Екатерина Максимовна
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Варфоломеев Иван Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Варфоломеев Никифор Иванович
Отец ребёнка: Варфоломеев Иван Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Варфоломеев Сергей Иванович
Отец ребёнка: Варфоломеев Иван Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Варфоломеев Пантелеймон Иванович
Отец ребёнка: Варфоломеев Иван Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Варфоломеев Степан Иванович
Отец ребёнка: Варфоломеев Иван Варфоломеевич
Смерть
Неизвестно