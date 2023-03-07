Варфоломеева Екатерина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варфоломеева Екатерина Максимовна

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Место рождения

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Варфоломеев Иван Варфоломеевич

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Варфоломеев Никифор Иванович

Отец ребёнка: Варфоломеев Иван Варфоломеевич

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Варфоломеев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Варфоломеев Иван Варфоломеевич

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Варфоломеев Пантелеймон Иванович

Отец ребёнка: Варфоломеев Иван Варфоломеевич

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Варфоломеев Степан Иванович

Отец ребёнка: Варфоломеев Иван Варфоломеевич

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варфоломеев Иван Варфоломеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варфоломеев Иван Варфоломеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варфоломеев Иван Варфоломеевич

Смерть
Неизвестно
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