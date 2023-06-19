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Тимошенко Матвей Тимофеевич

Место рождения

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

24.12.1898 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Тимошенко Иван Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Тимошенко Григорий Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Тимошенко Максим Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Степаненко Екатерина Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимошенко Александр Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
24.12.1898 ст.
Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область