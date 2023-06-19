Тимошенко Матвей Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823
Дата смерти24.12.1898 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1852
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Тимошенко Григорий Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Тимошенко Максим Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Степаненко Екатерина Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимошенко Александр Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
24.12.1898 ст.