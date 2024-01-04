Тимошенко Максим Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: Тимошенко Матвей Тимофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1892 ст.
Рождение ребёнка
18.12.1892 ст.
Сын: Тимошенко Григорий Максимович
Мать ребёнка: Тимошенко Васса Евдокимовна
Рождение ребёнка
07.10.1894 ст.
Сын: Тимошенко Игнатий Максимович
Мать ребёнка: Тимошенко Васса Евдокимовна
Рождение ребёнка
03.08.1896 ст.
Дочь: Тимошенко Ульяна Максимовна
Мать ребёнка: Тимошенко Васса Евдокимовна
Рождение ребёнка
12.11.1898 ст.
Дочь: Тимошенко Анна Максимовна
Мать ребёнка: Тимошенко Васса Евдокимовна
Бракосочетание
16.01.1905 ст.
Рождение ребёнка
12.10.1905 ст.
Сын: Тимошенко Александр Максимович
Мать ребёнка: Тимошенко Екатерина Яковлевна
Смерть
Неизвестно