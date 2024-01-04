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Тимошенко Максим Матвеевич

Место рождения

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Тимошенко Матвей Тимофеевич

Мать: не указана

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
19.01.1892 ст.

Жена: Тимошенко Васса Евдокимовна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.12.1892 ст.

Сын: Тимошенко Григорий Максимович

Мать ребёнка: Тимошенко Васса Евдокимовна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.10.1894 ст.

Сын: Тимошенко Игнатий Максимович

Мать ребёнка: Тимошенко Васса Евдокимовна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.08.1896 ст.

Дочь: Тимошенко Ульяна Максимовна

Мать ребёнка: Тимошенко Васса Евдокимовна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.11.1898 ст.

Дочь: Тимошенко Анна Максимовна

Мать ребёнка: Тимошенко Васса Евдокимовна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
16.01.1905 ст.

Жена: Тимошенко Екатерина Яковлевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.10.1905 ст.

Сын: Тимошенко Александр Максимович

Мать ребёнка: Тимошенко Екатерина Яковлевна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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