Песоцкая (Тимошенко) Софья Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимошенко Матвей Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1880 ст.
Отец ребёнка: Песоцкий Антон Борисович
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.08.1881 ст.
Отец ребёнка: Песоцкий Антон Борисович
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1886 ст.
Сын: Песоцкий Григорий Антонович
Отец ребёнка: Песоцкий Антон Борисович
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1888 ст.
Сын: Песоцкий Митрофан Антонович
Отец ребёнка: Песоцкий Антон Борисович
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно