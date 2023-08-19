Песоцкая (Тимошенко) Софья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Песоцкая (Тимошенко) Софья Матвеевна

Место рождения

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимошенко Матвей Тимофеевич

Мать: не указана

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.01.1880 ст.

Сын: Песоцкий Ефим Антонович

Отец ребёнка: Песоцкий Антон Борисович

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.08.1881 ст.

Сын: Песоцкий Иван Антонович

Отец ребёнка: Песоцкий Антон Борисович

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1886 ст.

Сын: Песоцкий Григорий Антонович

Отец ребёнка: Песоцкий Антон Борисович

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1888 ст.

Сын: Песоцкий Митрофан Антонович

Отец ребёнка: Песоцкий Антон Борисович

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Песоцкий Антон Борисович

Смерть
Неизвестно
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