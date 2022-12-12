Кузьминых Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьминых Иван Алексеевич

Кузьминых Иван Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьминых Алексей

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьминых Алексей

Мать ребёнка: Кузьминых Мария

Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Кузьминых Мария

Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьминых Мария

Смерть
Неизвестно
Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close