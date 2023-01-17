Кузьминых (Мингалёва) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьминых (Мингалёва) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьминых Алексей

Отец ребёнка: Кузьминых Иван Алексеевич

Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Кузьминых Иван Алексеевич

Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьминых Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область
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