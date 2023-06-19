Чарушин Ларион Иванович
Место рождения
Дата рождения1792 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.
Отец: Чарушин Иван Макарович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1816 ст.
Сын: Чарушин Филипп Ларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1819 ст.
Сын: Чарушин Тимофей Ларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Чарушин Дементий Ларионович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно