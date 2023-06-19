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Чарушин Ларион Иванович

Место рождения

Чарушины, город Киров, Кировская область

Дата рождения

1792 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.

Отец: Чарушин Иван Макарович

Мать: ?

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1816 ст.

Сын: Чарушин Филипп Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1819 ст.

Сын: Чарушин Тимофей Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Чарушин Дементий Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Чарушины, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломея?Соломонида Николаевна

Смерть
Неизвестно