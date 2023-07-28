Чарушин Иван Макарович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1763
Отец: Чарушин Макар Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1786
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1792 ст.
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чарушина Анна
Смерть
Неизвестно