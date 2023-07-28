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Чарушин Иван Макарович

Место рождения

Чарушины, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1740 г.р.

Мать

Вычислено 1743 г.р.

Жена

1786 г.р.

Дети

Вычислено 1786 г.р.
Вычислено 1792 г.р.
Вычислено 1811 г.р.

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1763

Отец: Чарушин Макар Ильич

Мать: Козакова Устинья Савинова

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1786

Сын: Чарушин Никифор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1792 ст.

Сын: Чарушин Ларион Иванович

Мать ребёнка: ?

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.

Сын: Чарушин Лука Иванович

Мать ребёнка: ?

Чарушины, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чарушина Анна

Смерть
Неизвестно