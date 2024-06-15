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Чарушин Филипп Ларионович

Место рождения

Чарушины, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1815 ст.

Дата смерти

18.01.1883 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1815 ст.

Отец: Чарушин Ларион Иванович

Мать: Соломея?Соломонида Николаевна

Чарушины, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чарушина Марина Яковлевна

Рождение ребёнка
04.05.1834 ст.

Дочь: (Чарушина) Акилина Филиппова

Мать ребёнка: Чарушина Марина Яковлевна

Чарушины, город Киров, Кировская область
МК 1834 Бахта, Троицкая (237/75/272, 268-297) №37/04.05/7/д.Любцовской/кр.Филиппа Лариона Чарушина + Марины Яковлевой - дочь Акилина
Рождение ребёнка
1839 ст.

Сын: Чарушин Поликарп Филиппович

Мать ребёнка: Чарушина Марина Яковлевна

Чарушины, город Киров, Кировская область
Поручитель
12.06.1853 ст.
Чарушины, город Киров, Кировская область
поручитель в браке у брата Дометия 12.06.1853
Смерть
18.01.1883 ст.
Чарушины, город Киров, Кировская область
МК 1883 Бахта, Троицкая (237/226/6, 241-321) 18.01/20/д.Любцовская/Филипп Иларионов Чарушин 73 года, от истощения старческих сил

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