Чарушин Филипп Ларионович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1815 ст.
Дата смерти18.01.1883 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1815 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1834 ст.
Дочь: (Чарушина) Акилина Филиппова
Мать ребёнка: Чарушина Марина Яковлевна
МК 1834 Бахта, Троицкая (237/75/272, 268-297) №37/04.05/7/д.Любцовской/кр.Филиппа Лариона Чарушина + Марины Яковлевой - дочь Акилина
Рождение ребёнка
1839 ст.
Сын: Чарушин Поликарп Филиппович
Мать ребёнка: Чарушина Марина Яковлевна
Поручитель
12.06.1853 ст.
поручитель в браке у брата Дометия 12.06.1853
Смерть
18.01.1883 ст.
МК 1883 Бахта, Троицкая (237/226/6, 241-321) 18.01/20/д.Любцовская/Филипп Иларионов Чарушин 73 года, от истощения старческих сил