Рубцова Авдотья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцова Авдотья Тимофеева

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Место рождения

Аскулы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1718 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Аскулы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Рубцов Илья Осипов

Отец ребёнка: Рубцов Осип Иванов

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Рубцов Данила Осипов

Отец ребёнка: Рубцов Осип Иванов

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубцов Осип Иванов

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1762
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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