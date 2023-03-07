Рубцова Авдотья Тимофеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Рубцов Илья Осипов
Отец ребёнка: Рубцов Осип Иванов
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Рубцов Данила Осипов
Отец ребёнка: Рубцов Осип Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рубцов Осип Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762