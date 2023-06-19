Рубцов Осип Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1718
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718
Отец: Пузан (пузак) Иван Семенов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Рубцов Илья Осипов
Мать ребёнка: Рубцова Авдотья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Рубцов Данила Осипов
Мать ребёнка: Рубцова Авдотья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762