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Рубцов Осип Иванов

Место рождения

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1718

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1693 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1712 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718

Отец: Пузан (пузак) Иван Семенов

Мать: не указана

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Рубцов Илья Осипов

Мать ребёнка: Рубцова Авдотья Тимофеева

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Рубцов Данила Осипов

Мать ребёнка: Рубцова Авдотья Тимофеева

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубцова Авдотья Тимофеева

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1762
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область