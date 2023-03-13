Суховъ Михаилъ
Место рожденияМихайловка
Дата рождения05.11.1846
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1846
Отец: Суховъ Иванъ
Мать: Сухова Дарья Афонасьева
Михайловка
Бракосочетание
04.04.1866
Жена: Сухова Анна
Рождение ребёнка
?.04.1867
Дочь: Сухова Марья
Мать ребёнка: Сухова Анна
Рождение ребёнка
12.06.1869
Сын: Суховъ Петръ
Мать ребёнка: Сухова Анна
Михайловка
Рождение ребёнка
25.10.1873
Сын: Суховъ Терентий
Мать ребёнка: Сухова Анна
Михайловка
Рождение ребёнка
08.07.1883
Сын: Суховъ Степанъ
Мать ребёнка: Сухова Анна
Михайловка
Рождение ребёнка
20.10.1884
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Сухова Анна
Михайловка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суховъ Павелъ
Мать ребёнка: Сухова Анна