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Суховъ Михаилъ

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

05.11.1846

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1846

Отец: Суховъ Иванъ

Мать: Сухова Дарья Афонасьева

Михайловка
Бракосочетание
04.04.1866

Жена: Сухова Анна

Рождение ребёнка
?.04.1867

Дочь: Сухова Марья

Мать ребёнка: Сухова Анна

Рождение ребёнка
12.06.1869

Сын: Суховъ Петръ

Мать ребёнка: Сухова Анна

Михайловка
Рождение ребёнка
25.10.1873

Сын: Суховъ Терентий

Мать ребёнка: Сухова Анна

Михайловка
Рождение ребёнка
08.07.1883

Сын: Суховъ Степанъ

Мать ребёнка: Сухова Анна

Михайловка
Рождение ребёнка
20.10.1884

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Сухова Анна

Михайловка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суховъ Павелъ

Мать ребёнка: Сухова Анна

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