Сухова (Титова) Анна
Место рожденияМихайловка
Дата рождения06.09.1846
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1846
Отец: Титовъ Никита
Мать: Титова Марья
Михайловка
Бракосочетание
04.04.1866
Муж: Суховъ Михаилъ
Рождение ребёнка
?.04.1867
Дочь: Сухова Марья
Отец ребёнка: Суховъ Михаилъ
Рождение ребёнка
12.06.1869
Сын: Суховъ Петръ
Отец ребёнка: Суховъ Михаилъ
Михайловка
Рождение ребёнка
25.10.1873
Сын: Суховъ Терентий
Отец ребёнка: Суховъ Михаилъ
Михайловка
Рождение ребёнка
08.07.1883
Сын: Суховъ Степанъ
Отец ребёнка: Суховъ Михаилъ
Михайловка
Рождение ребёнка
20.10.1884
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Суховъ Михаилъ
Михайловка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суховъ Павелъ
Отец ребёнка: Суховъ Михаилъ