Сухова (Титова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова (Титова) Анна

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

06.09.1846

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1846

Отец: Титовъ Никита

Мать: Титова Марья

Михайловка
Бракосочетание
04.04.1866

Муж: Суховъ Михаилъ

Рождение ребёнка
?.04.1867

Дочь: Сухова Марья

Отец ребёнка: Суховъ Михаилъ

Рождение ребёнка
12.06.1869

Сын: Суховъ Петръ

Отец ребёнка: Суховъ Михаилъ

Михайловка
Рождение ребёнка
25.10.1873

Сын: Суховъ Терентий

Отец ребёнка: Суховъ Михаилъ

Михайловка
Рождение ребёнка
08.07.1883

Сын: Суховъ Степанъ

Отец ребёнка: Суховъ Михаилъ

Михайловка
Рождение ребёнка
20.10.1884

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Суховъ Михаилъ

Михайловка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суховъ Павелъ

Отец ребёнка: Суховъ Михаилъ

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