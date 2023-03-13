Сухова Дарья Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова Дарья Афонасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1840

Дочь: Баранова Анна

Отец ребёнка: Суховъ Иванъ

Михайловка
Рождение ребёнка
13.03.1843

Сын: Суховъ Алексей

Отец ребёнка: Суховъ Иванъ

Михайловка
Рождение ребёнка
12.07.1844

Дочь: Рогалева Ольга

Отец ребёнка: Суховъ Иванъ

Михайловка
Рождение ребёнка
05.11.1846

Сын: Суховъ Михаилъ

Отец ребёнка: Суховъ Иванъ

Михайловка
Рождение ребёнка
08.02.1849

Дочь: Григорьева Самохина Марианна

Отец ребёнка: Суховъ Иванъ

Михайловка
Рождение ребёнка
20.07.1851

Дочь: Евпраксия

Отец ребёнка: Суховъ Иванъ

Михайловка
Рождение ребёнка
16.11.1854

Сын: Суховъ Матвей

Отец ребёнка: Суховъ Иванъ

Михайловка
Рождение ребёнка
25.03.1857

Сын: Суховъ Гавриилъ

Отец ребёнка: Суховъ Иванъ

Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суховъ Иванъ

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