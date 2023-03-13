Сухова Дарья Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1840
Дочь: Баранова Анна
Отец ребёнка: Суховъ Иванъ
Михайловка
Рождение ребёнка
13.03.1843
Сын: Суховъ Алексей
Отец ребёнка: Суховъ Иванъ
Михайловка
Рождение ребёнка
12.07.1844
Дочь: Рогалева Ольга
Отец ребёнка: Суховъ Иванъ
Михайловка
Рождение ребёнка
05.11.1846
Сын: Суховъ Михаилъ
Отец ребёнка: Суховъ Иванъ
Михайловка
Рождение ребёнка
08.02.1849
Дочь: Григорьева Самохина Марианна
Отец ребёнка: Суховъ Иванъ
Михайловка
Рождение ребёнка
20.07.1851
Дочь: Евпраксия
Отец ребёнка: Суховъ Иванъ
Михайловка
Рождение ребёнка
16.11.1854
Сын: Суховъ Матвей
Отец ребёнка: Суховъ Иванъ
Михайловка
Рождение ребёнка
25.03.1857
Сын: Суховъ Гавриилъ
Отец ребёнка: Суховъ Иванъ
Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суховъ Иванъ