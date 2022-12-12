Чурин Трифон Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧурин Трифон Денисович

Чурин Трифон Денисович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1788

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Чурин Денис Федорович

Мать: Чурина Харитина Исааковна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
10.02.1809

Жена: Чурина Евдокия Александровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.04.1814

Дочь: Ирина Трифоновна

Мать ребёнка: Чурина Евдокия Александровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Варвара Трифоновна

Мать ребёнка: Чурина Евдокия Александровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1831
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close