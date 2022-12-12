Чурин Трифон Денисович
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Чурин Денис Федорович
Бракосочетание
10.02.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.04.1814
Дочь: Ирина Трифоновна
Мать ребёнка: Чурина Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Варвара Трифоновна
Мать ребёнка: Чурина Евдокия Александровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1831