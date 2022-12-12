Чурина (Мулина) Евдокия Александровна
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Бракосочетание
10.02.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.04.1814
Дочь: Ирина Трифоновна
Отец ребёнка: Чурин Трифон Денисович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Варвара Трифоновна
Отец ребёнка: Чурин Трифон Денисович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно