Чурина (Мулина) Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурина (Мулина) Евдокия Александровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Мулин Александр Васильевич

Мать: Мулина Васса Пантелеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
10.02.1809

Муж: Чурин Трифон Денисович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.04.1814

Дочь: Ирина Трифоновна

Отец ребёнка: Чурин Трифон Денисович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Варвара Трифоновна

Отец ребёнка: Чурин Трифон Денисович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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