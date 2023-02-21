Чурина Харитина Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурина Харитина Исааковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Чурин Яков Денисович

Отец ребёнка: Чурин Денис Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1785

Сын: Чурин Семен Денисович

Отец ребёнка: Чурин Денис Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Сын: Чурин Трифон Денисович

Отец ребёнка: Чурин Денис Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурин Денис Федорович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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