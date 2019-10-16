Карпова (Капитонова) Светлана Александровна 16.10.1967 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карпова (Капитонова) Светлана Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1967

Отец: Капитонов Александр

Мать: Лавренова Галина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
07.05.1988

Дочь: Новосад Анастасия Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.09.1990

Сын: Будыкин Александр Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.07.1998

Сын: Карпов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Карпов Алексей Николаевич

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