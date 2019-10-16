Карпова (Капитонова) Светлана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1967
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1967
Отец: Капитонов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карпов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
07.05.1988
Дочь: Новосад Анастасия Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.09.1990
Сын: Будыкин Александр Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.07.1998
Сын: Карпов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Карпов Алексей Николаевич