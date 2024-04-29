Будыкин Александр Александрович 27.09.1990 — найти родственников по фамилии на Familio
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Будыкин Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1990

Отец: не указан

Мать: Карпова (Капитонова) Светлана Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таюрская Кристина Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
20.12.2010

Сын: Будыкин Антон Александрович

Мать ребёнка: Федорова Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
12.11.2015

Сын: Будыкин Илья Александрович

Мать ребёнка: Васильева Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
21.11.2020

Дочь: Таюрская Лина Александровна

Мать ребёнка: Таюрская Кристина Романовна

Рождение ребёнка
10.04.2024

Сын: Таюрский Александр Александрович

Мать ребёнка: Таюрская Кристина Романовна

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