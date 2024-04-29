Будыкин Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1990
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.2010
Сын: Будыкин Антон Александрович
Мать ребёнка: Федорова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
12.11.2015
Сын: Будыкин Илья Александрович
Мать ребёнка: Васильева Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
21.11.2020
Дочь: Таюрская Лина Александровна
Мать ребёнка: Таюрская Кристина Романовна
Рождение ребёнка
10.04.2024
Сын: Таюрский Александр Александрович
Мать ребёнка: Таюрская Кристина Романовна