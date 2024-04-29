Карпов Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1971
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карпова (Капитонова) Светлана Александровна
Рождение ребёнка
19.07.1998
Сын: Карпов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Карпова (Капитонова) Светлана Александровна