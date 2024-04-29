Карпов Алексей Николаевич 16.03.1971 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карпов Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1971

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

1942 г.р.

Дети

1998 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1971

Отец: Карпов Николай Федорович

Мать: Карпова (Кузьмина) Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпова (Капитонова) Светлана Александровна

Рождение ребёнка
19.07.1998

Сын: Карпов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Карпова (Капитонова) Светлана Александровна

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