Карпов Николай Федорович 05.02.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карпов Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1937

Дата смерти

11.02.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1937

Отец: Карпов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1966

Сын: Карпов Станислав Николаевич

Мать ребёнка: Карпова (Кузьмина) Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
16.03.1971

Сын: Карпов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Карпова (Кузьмина) Нина Алексеевна

Смерть
11.02.2021

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