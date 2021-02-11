Карпов Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1937
Дата смерти11.02.2021
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1937
Отец: Карпов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1966
Сын: Карпов Станислав Николаевич
Мать ребёнка: Карпова (Кузьмина) Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
16.03.1971
Сын: Карпов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Карпова (Кузьмина) Нина Алексеевна
Смерть
11.02.2021