Санникова (Красноперова) Дарья Андреевна
Место рожденияЧувашайка
Дата рождения18.03.1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1841 ст.
Бракосочетание
17.01.1858
Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.10.1860 ст.
Дочь: Гребенщикова (Санникова) Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Санников Андрей Спиридонович
Смерть
Неизвестно