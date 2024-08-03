Санникова (Красноперова) Дарья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санникова (Красноперова) Дарья Андреевна

Место рождения

Чувашайка

Дата рождения

18.03.1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1841 ст.

Отец: Красноперов Андрей Семенович

Мать: Красноперова (Чухланцева) Устинья Павловна

Бракосочетание
17.01.1858

Муж: Санников Андрей Спиридонович

Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.10.1860 ст.

Дочь: Гребенщикова (Санникова) Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Санников Андрей Спиридонович

Смерть
Неизвестно

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