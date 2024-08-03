Гребенщикова (Санникова) Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенщикова (Санникова) Анастасия Андреевна

Место рождения

Крынды

Дата рождения

23.10.1860 ст.

Дата смерти

12.04.1924

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1860 ст.

Отец: Санников Андрей Спиридонович

Мать: Санникова (Красноперова) Дарья Андреевна

Бракосочетание
1882

Муж: Гребенщиков Алексей Трофимович

Крынды, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.02.1891 ст.

Дочь: Зорина (Гребенщикова) Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Гребенщиков Алексей Трофимович

Крынды, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
12.04.1924
Еленовский, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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