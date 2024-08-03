Гребенщикова (Санникова) Анастасия Андреевна
Место рожденияКрынды
Дата рождения23.10.1860 ст.
Дата смерти12.04.1924
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1860 ст.
Бракосочетание
1882
Рождение ребёнка
23.02.1891 ст.
Дочь: Зорина (Гребенщикова) Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Гребенщиков Алексей Трофимович
Смерть
12.04.1924
Еленовский, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)