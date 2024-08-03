Санников Андрей Спиридонович
Место рожденияХлыстов большой
Дата рождения30.11.1837 ст.
Дата смерти07.04.1909 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1837 ст.
Бракосочетание
17.01.1858
Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.10.1860 ст.
Дочь: Гребенщикова (Санникова) Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Санникова (Красноперова) Дарья Андреевна
Смерть
07.04.1909 ст.
Крынды, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)