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Санников Андрей Спиридонович

Место рождения

Хлыстов большой

Дата рождения

30.11.1837 ст.

Дата смерти

07.04.1909 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1837 ст.

Отец: Санников Спиридон Иванович

Мать: Санникова (Хоймова) Матрена Павловна

Бракосочетание
17.01.1858

Жена: Санникова (Красноперова) Дарья Андреевна

Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.10.1860 ст.

Дочь: Гребенщикова (Санникова) Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Санникова (Красноперова) Дарья Андреевна

Смерть
07.04.1909 ст.
Крынды, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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