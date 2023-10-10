Французова (Серебрякова) Мария Владиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Французова (Серебрякова) Мария Владиславовна

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.03.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1873

Отец: Серебряков Владислав Павлович

Мать: Серебрякова Татьяна Филипповна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.04.1894

Муж: Французов Андрей Андреевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1895

Дочь: Французова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Французов Андрей Андреевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.02.1896

Сын: Французов Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Французов Андрей Андреевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.08.1897

Дочь: Французова Наталия Андреевна

Отец ребёнка: Французов Андрей Андреевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.03.1906

Сын: Французов Константин Андреевич

Отец ребёнка: Французов Андрей Андреевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1908

Сын: Французов Лев Андреевич

Отец ребёнка: Французов Андрей Андреевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.10.1910

Сын: Французов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Французов Андрей Андреевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Французов Димитрий Андреевич

Отец ребёнка: Французов Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Французова Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: Французов Андрей Андреевич

Смерть
Неизвестно
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