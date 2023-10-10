Французова (Серебрякова) Мария Владиславовна
Место рождения
Дата рождения24.03.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1873
Бракосочетание
24.04.1894
Рождение ребёнка
20.02.1895
Дочь: Французова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Французов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
28.02.1896
Сын: Французов Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Французов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
23.08.1897
Дочь: Французова Наталия Андреевна
Отец ребёнка: Французов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
07.03.1906
Сын: Французов Константин Андреевич
Отец ребёнка: Французов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
15.02.1908
Отец ребёнка: Французов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
29.10.1910
Сын: Французов Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Французов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Французов Димитрий Андреевич
Отец ребёнка: Французов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Французова Клавдия Андреевна
Отец ребёнка: Французов Андрей Андреевич
Смерть
Неизвестно