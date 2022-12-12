Курочкина (Корочкина) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Корочкина) Вера Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837 ст.

Дата смерти

09.11.1874 ст.

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Курочкина Мария Ильина

Отец ребёнка: Курочкин Илья Николаевич

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Курочкина Евдокия Ильина

Отец ребёнка: Курочкин Илья Николаевич

Рождение ребёнка
1867 ст.

Дочь: Цыплёнкова Анна Ильина

Отец ребёнка: Курочкин Илья Николаевич

Рождение ребёнка
20.12.1871

Сын: Курочкин Степан Ильин

Отец ребёнка: Курочкин Илья Николаевич

Смерть
09.11.1874 ст.
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
ц. Богородицерождественская (Алатырь)
Рождение ребёнка
1874

Сын: Курочкин Иван Ильин

Отец ребёнка: Курочкин Илья Николаевич

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