Курочкина (Корочкина) Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837 ст.
Дата смерти09.11.1874 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Курочкина Мария Ильина
Отец ребёнка: Курочкин Илья Николаевич
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Курочкина Евдокия Ильина
Отец ребёнка: Курочкин Илья Николаевич
Рождение ребёнка
1867 ст.
Дочь: Цыплёнкова Анна Ильина
Отец ребёнка: Курочкин Илья Николаевич
Рождение ребёнка
20.12.1871
Отец ребёнка: Курочкин Илья Николаевич
Смерть
09.11.1874 ст.
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
ц. Богородицерождественская (Алатырь)
Рождение ребёнка
1874
Сын: Курочкин Иван Ильин
Отец ребёнка: Курочкин Илья Николаевич